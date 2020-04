Surreálna a konceptuálna fotografia.

V prvej časti by som Vám chcel predstaviť svoju novú fotografickú sériu s názvom „Auditórium“. V tej druhej časti by som Vám opísal svoje chápanie týchto dvoch žánrov fotografie.

I. Auditórium je séria troch fotografií, ktorá zobrazuje intuíciu. Je to séria fotografií, ktorá Vám má ukázať, ako človek naslúcha sebe samému a čo vo vnútri nájde. Hľadanie seba samého, kontemplácia, vstupy do neprebádaných sfér, prekážky, správne a nesprávne rozhodnutia (iba v obsahu vašej vlastnej mysle, pretože čo je vlastne správne a čo je nesprávne?), to sú hlavné body, ktoré som si zadával predtým, ako som fotografie vytvoril.

Je ťažké si predstaviť, a vôbec vytvoriť si obraz o našej vlastnej intuícii a o intuícii všeobecne. Je chápaná ako náhly impulz bez komplexného uvažovania. Nestavia logickú konštrukciu, na ktorú sa ukladajú zákonitosti či fakty. Z toho vyplýva, že je často klamlivá či nejasná. Ale množstvo ľudí hádže ponad svoju intuíciu čiernu plachtu a posúva ju do pozadia, kde potom ticho dožíva a chabne. Intuícii sa dá načúvať, dá sa vytrénovať a môže tak byť našim stálym spoločníkom. Intuícia je skúsenosť, je to poučenie či prežitý pocit. Neskôr sa stáva latentnou súčasťou mysle, samozrejmosťou pri impulzívnom a predvídanom konaní. Presne ako u zvierat. Tie vedia, čo majú robiť bez toho, aby sa o tom vôbec dočítali v rôznej odbornej literatúre (nemajú takú možnosť). Intuícia je teda citeľná, je pocitového charakteru, dá sa vytrénovať.

Najľahší koncept intuície je ten, že človek alebo iný živočích vie, v ktorej chvíli je toho tak akurát.

Je teda trénovaná a akceptovaná na úkor logického myslenia? ...

Auditorium (Nicholas Wintzler)

Stepping through my shadow. (Nicholas Wintzler)

Stages (Nicholas Wintzler)

II. Konceptuálna a surreálna fotografia.

Konceptuálna fotografia vizualizuje najmä písomný koncept alebo výrok. Zakladá si na objektívnosti a ľahkosti pochopenia. Autor vizuálne pretvára skutočnosť do subjektívnejšej formy, ale pôvodný písomný koncept, či pôvodná a všetkým známa myšlienka zostáva jasná a zreteľná. Autor sa nesnaží vytvoriť obrazovú kompozíciu mimo predstáv, ale veľmi jemne sa dotýka fantázie. Jednoducho sa drží pri zemi. Vizuálne prvky, s ktorými autor pracuje sú jasne definovateľné, takže orientácia je v tomto obrazovom kontexte veľmi ľahká.

Surreálna fotografia je veľmi subjektívnym predmetom fotografie. Veľmi často na nás pôsobí nereálnym dojmom ba až ako nonsens. Je zasnená, je to výjav z mysle, ktorá niekam uletela. Môže sa držať konceptu ale vo výsledku je vyjadrená nejasne. Jednotlivé vizuálne prvky sú jasne rozoznateľné ( príroda, obloha...) Ale v konečnom dôsledku nám nemusí byť jasné, akú majú tieto prvky spojitosť. Orientácia v kontexte konkrétnej surreálnej fotografie je teda ťažká.

Na záver týchto definícií - rámec je rozbitý, neexistujú nijaké dané pravidlá, je to moja vlastná skúsenosť a chápanie.